LA VISITA IN ITALIA

L'arrivo di Marco Rubio a Ciampino

Il segretario di Stato Usa è atterrato a Roma per incontrare papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni

07 Mag 2026 - 10:08
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