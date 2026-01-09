Crans-Montana, l'arresto di Jacques Moretti

L'arrivo in carcere dopo l'interrogatorio"
Il gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana è stato posto in custodia cautelare per “potenziale rischio di fuga”. A deciderlo è stata, al termine dell’interrogatorio durato oltre sei ore, la procuratrice di Sion Catherine Seppey. Il provvedimento deve essere ora convalidato dal Tribunale delle misure coercitive del Vallese.
