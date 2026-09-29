L'appello di Meloni sull'energia: "Spero che gli altri attori diano una mano"

"Tutto quello che il governo fa è un appello per dare una mano alle famiglie e alle imprese" in questo contesto internazionale. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Praga con il primo ministro della Repubblica ceca Babis. "Sono stata molto contenta dell'adesione prima di Eni, poi di Ip e di Q8 per l'attenzione avuta, oggi vedo che il tema si allarga alle bollette. Spero che gli attori sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. Sono soddisfatta e ringrazio tutti quelli che fanno uno sforzo".