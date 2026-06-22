L'anticiclone africano infiamma l'Europa: fino a 45 gradi in Spagna

L'anticiclone africano continua a dominare l'Europa, portando temperature eccezionali in diversi Paesi e costringendo le autorità ad adottare misure d'emergenza. La situazione più critica si registra in Francia, dove è stata diramata l'allerta rossa in gran parte del territorio, compresa Parigi, con temperature attese fino a 40 gradi. Per fronteggiare l'emergenza sono state introdotte restrizioni e annullati alcuni eventi pubblici. Caldo estremo anche in Spagna, dove tra Cordova e Siviglia si sfiorano i 45 gradi, mentre nel Regno Unito l'allerta meteo resta in vigore con punte di 37-38 gradi a Londra. Temperature elevate anche in Germania, da Berlino a Monaco. Secondo gli esperti, a preoccupare non sono soltanto i valori record, ma anche l'ampiezza dell'area interessata e uno scarto fino a 15 gradi rispetto alle medie stagionali, alimentato dall'incontro tra masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa e quelle già presenti sul continente