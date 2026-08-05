L'amministrazione Trump ha pagato 100mld per i dazi bocciati dalla Corte suprema

L’amministrazione Trump ha pagato circa 100 miliardi di dollari di rimborsi per i dazi bocciati dalla corte suprema. Nella sentenza di febbraio i giudici avevano stabilito che il presidente non aveva diritto di imporre le tariffe, scavalcando il congresso e ricorrendo all’International Emergency Economic Powers Act (ieepa). La somma dei rimborsi corrisponde al 60% dei 165 miliardi di dollari raccolti dall’amministrazione Usa attraverso le tariffe del Liberation Day. I dati presentati dalla Customs and Border Protection alla corte statunitense per il commercio internazionale indicano che oltre 128 miliardi di dollari di richieste di rimborso sono in fase di elaborazione. Altri rimborsi sono quindi imminenti. Intanto la Cina annuncia contromisure contro i dazi usa sul lavoro forzato.