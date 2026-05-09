TAPPE IN USA E CANADA

L'Amerigo Vespucci salpa per il Nord America

Il gioiello della Marina italiana è partita da Genova per un viaggio di oltre 12mila miglia nautiche

di Francesco Mortola
09 Mag 2026 - 18:30
01:30 
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