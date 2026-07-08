L'ambasciatrice del Venezuela in Italia a Tgcom24: "Dopo il terremoto inizia la sfida della ricostruzione"

A due settimane di distanza dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio dei morti. Martedì le vittime accertate erano 3.685. L'ambasciatrice del Venezuela in Italia, Maria Elena Uzzo, ha affermato che la macchina dei soccorsi sta continuando a lavorare al fine di poter trovare qualche superstite tra le macerie. "La nostra priorità è salvare vite, assistere chi ha perso tutto e accompagnare le famiglie che stanno vivendo un dolore immenso. Allo stesso tempo è iniziata un'altra grande sfida, quella della ricostruzione. Riguarderà non solo edifici, ospedali e scuole ma anche il futuro e la speranza di un intero popolo. Ridare la dignità a quelle persone che hanno perso tutto", ha detto Maria Elena Uzzo esprimendo poi grande gratitudine nei confronti della protezione civile italiana e dei medici italiani che si sono recati in Venezuela per prestare soccorso.