Lo riporta la Nbc

L'allarme della Nato, fino a 40mila soldati Usa potrebbero andare via dall'Europa

Se il piano fosse attuato sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda

di Luca Pesante
18 Set 2026 - 12:28
01:16 
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Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall’Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito a Nbc che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda.

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