Sarà illuminato dal 2 dicembre

L'albero di Natale del Rockefeller Center in viaggio verso New York

L'abete rosso sarà decorato con oltre 50mila luci LED multicolori e sormontato da una stella Swarovski

06 Nov 2026 - 15:05
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