La trovata

L'aeroporto di Palm Beach è intitolato a Donald Trump

Lo scalo internazionale della città"in Florida ha cambiato nome in"onore al presidente statunitense

09 Lug 2026 - 18:31
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