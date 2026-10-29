L'Aeronautica peruviana si prepara a trasportare Leone XIV con il "Papacottero"

L'aeronautica militare peruviana ha presentato il "Papacottero", l'elicottero Mi-17 destinato a trasportare papa Leone XIV durante la visita apostolica in Perù, dall'11 al 16 novembre. Il velivolo sarà impiegato in particolare per raggiungere la regione andina di Cajamarca, dove il Pontefice visiterà Santa Cruz de Succhabamba. L'elicottero può trasportare fino a 24 passeggeri, oltre ai sei membri dell'equipaggio, e carichi fino a quattro tonnellate. Per la visita è prevista una flotta di quattro Mi-17, con un'autonomia di volo fino a tre ore e mezza e la capacità di operare anche di notte. Il dispositivo di sicurezza comprende inoltre elicotteri Bell 212 e Bell 412 per eventuali evacuazioni sanitarie e un aereo ambulanza Beechcraft King Air 360C, attrezzato per il trasporto di pazienti in condizioni critiche. I velivoli sono stati sottoposti a controlli tecnici in vista dell'arrivo del Papa.