L'abbordaggio di una nave sotto sanzioni, il Pentagono: "Trasportava petrolio iraniano"
Identificato come "M/T Majestic X", il tanker navigava nell'Oceano Indiano diretto in Cina
Le forze armate americane hanno intercettato e abbordato nell'Oceano Indiano una petroliera sotto sanzioni, identificata come "M/T Majestic X". Lo ha annunciato il dipartimento della Difesa Usa, affermando in un post su X che la nave "trasportava petrolio dall'Iran". "Andremo avanti con le operazioni di contrasto marittimo a livello globale per smantellare le reti illecite e intercettare le navi che forniscono supporto materiale all'Iran, ovunque operino - ha dichiarato il Pentagono, pubblicando le immagini dell'operazione. - Le acque internazionali non possono essere utilizzate come scudo da soggetti sanzionati".
La Majestic X è una petroliera battente bandiera della Guyana. In precedenza si chiamava Phonix ed era stata sanzionata dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel 2024 per contrabbando di greggio iraniano in violazione delle sanzioni statunitensi contro la Repubblica Islamica. Martedì il presidente Usa Donald Trump ha prorogato il cessate il fuoco, mantenendo però il blocco americano dei porti iraniani.
Il sequestro giunge dopo che mercoledì l'Iran ha attaccato tre navi cargo nello Stretto di Hormuz, sequestrandone due. Il dipartimento della Difesa Usa ha diffuso un filmato del sequestro della nave, in cui si vedono soldati Usa sul ponte dell'imbarcazione. I dati di tracciamento delle navi mostrano che la Majestic X si trovava nell'Oceano Indiano fra lo Sri Lanka e l'Indonesia, circa nella stessa posizione della petroliera Tifani, sequestrata in precedenza dalle forze Usa. Era diretta a Zhoushan, in Cina.