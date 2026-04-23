L'abbordaggio di una nave sotto sanzioni, il Pentagono: "Trasportava petrolio iraniano"

Le forze armate americane hanno intercettato e abbordato nell'Oceano Indiano una petroliera sotto sanzioni, identificata come "M/T Majestic X". Lo ha annunciato il dipartimento della Difesa Usa, affermando in un post su X che la nave "trasportava petrolio dall'Iran". "Andremo avanti con le operazioni di contrasto marittimo a livello globale per smantellare le reti illecite e intercettare le navi che forniscono supporto materiale all'Iran, ovunque operino - ha dichiarato il Pentagono, pubblicando le immagini dell'operazione. - Le acque internazionali non possono essere utilizzate come scudo da soggetti sanzionati".