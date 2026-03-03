Kuwait, una pilota Usa atterra con il paracadute dopo che il suo aereo è stato abbattuto
L'incontro in una zona desertica mostra la giovane pilota inizialmente tesa, poi sorridente
Tra i membri degli equipaggi di tre caccia americani abbattuti in Kuwait, anche una pilota da combattimento statunitense, ripresa in un video diventato virale. Atterra in paracadute, riesce a rimettersi in piedi, le va incontro un civile del posto che si preoccupa per lei e la rassicura. L'incontro in una zona desertica mostra la giovane pilota inizialmente tesa, poi sorridente.