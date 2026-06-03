Kuwait, un morto per gli attacchi iraniani contro terminal aeroporto internazionale

L'attacco iraniano con droni e missili che ha colpito il terminal T1 dell'aeroporto internazionale del Kuwait ha provocato la morte di una persona, di origine indiana, oltre a "danni materiali significativi" e diversi feriti che hanno ricevuto l'assistenza medica necessaria. Lo ha riferito il ministero degli Esteri, aggiungendo che l'attacco ha danneggiato "infrastrutture civili comprese le missioni diplomatiche". Secondo quanto annunciato dall'Autorità generale dell'aviazione civile del Paese del Golfo, citata dall'agenzia di stampa statale Kuna, lo spazio aereo è stato chiuso. Tutti i voli sono stati sospesi e verranno dirottati verso aeroporti alternativi fino a nuovo avviso. Le forze armate, ha confermato il portavoce ufficiale del ministero della Difesa, il colonnello Saud Abdulaziz Al Otaibi. Al Otaibi, sono in "stato di massima allerta" per affrontare "qualsiasi sviluppo" e adottano tutte le misure necessarie per preservare la sicurezza del Paese e la sua stabilità. Al momento non è stato diffuso un bilancio chiaro del numero di feriti, mentre sui social circolano immagini che mostrano il terminal 1 dell'aeroporto avvolto nel fumo e gli ingenti danni materiali causati dall'attacco.