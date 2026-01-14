Logo Tgcom24
Kneecap in tribunale col tricolore irlandese

I rapper difendono la libertà artistica, mentre i procuratori tentano di riaprire l'accusa di terrorismo

14 Gen 2026 - 15:34
00:33 

I procuratori britannici hanno chiesto di riaprire l’accusa di terrorismo contro Liam Óg Ó hAnnaidh, meglio noto come Mo Chara, dei Kneecap (popolare trio hip-hop nordirlandese), sotto processo per aver mostrato una bandiera di Hezbollah durante un concerto a Londra nel novembre 2024. Il caso, avviato a maggio scorso, era stato archiviato per irregolarità procedurali, ma l’accusa sostiene ora che il procedimento possa proseguire. Il gruppo nega qualsiasi sostegno a Hezbollah o Hamas e definisce l’inchiesta un attacco al proprio attivismo politico filo-palestinese.

