Klaus Davi a Tgcom24: "L'ia sarà molto usata nella prossima campagna elettorale"

E prova anche a immaginare il futuro della comunicazione politica, anche in vista della prossima campagna elettorale: “Qualcuno che rompe con l’ipocrisia del politically correct, senza esagerare, non è per forza una cosa negativa. Questi movimenti ci sono in tutta Europa. Si farà uso dell’ia perché questo tipo di comunicazione parla a quell’elettorato che non legge i giornali, guarda poco la tv e si nutre più di altri mezzi di comunicazione. Parlo dei giovani, i non elettori che sono tanti. Anche la sinistra si scatenerà. Non penso però che basti questo, può suscitare l’attenzione: vanno bene questo tipo di cose, questi video, ma nulla sostituirà il programma politico”.