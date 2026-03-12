Kim Jong-un assiste con la figlia a test missilistici
Il lancio da una nave da guerra sarebbe la risposta alle esercitazioni militari congiunte in corso tra Washington e Seul
Il leader nordcoreano Kim Jong-un e sua figlia Kim Ju-ae, 13 anni, futura erede, hanno assistito ai test con missili da crociera strategici lanciati da una nave da guerra. Lo hanno fatto da una sala conferenze ripresi dalla tv di Stato. Questi test sono la risposta alle esercitazioni militari tra Usa e Corea del Sud che Pyongyang considera una prova generale di invasione.