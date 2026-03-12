Kim Jong-un assiste con la figlia a test missilistici

Il leader nordcoreano Kim Jong-un e sua figlia Kim Ju-ae, 13 anni, futura erede, hanno assistito ai test con missili da crociera strategici lanciati da una nave da guerra. Lo hanno fatto da una sala conferenze ripresi dalla tv di Stato. Questi test sono la risposta alle esercitazioni militari tra Usa e Corea del Sud che Pyongyang considera una prova generale di invasione.