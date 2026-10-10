Guerra Russia-Ucraina

Kiev,"uomo sfugge per un soffio a un attacco con drone russo vicino a un parco giochi

L'episodio è accaduto nel villaggio Sviatopetrivske, nella regione di Kiev

10 Ott 2026 - 13:14
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