Speciale Guerra Ucraina
Guerra russia-ucraina

Kiev: "Sospetto hackeraggio dell'app di allerta attacchi aerei in Ucraina"

Finita"la tregua a Oleshky, la guerra riprende a tutto campo, con missili e droni da un lato e falsi allarmi dall'altro

di Luca Pesante
02 Nov 2026 - 12:54
01:30 
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