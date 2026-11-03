Kiev come Star Wars, una cupola invisibile per proteggere la città dai droni russi

Uno scudo invisibile per proteggere Kiev dai droni di Mosca. Non è fantascienza, ma guerra elettronica, combattuta da velivoli guidati a distanza capaci di colpire obiettivi lontani anche migliaia di chilometri. Per questo l'Ucraina ha costruito sulla capitale una cupola elettromagnetica non visibile a occhio nudo: antenne e apparecchiature di ultima generazione disseminate per la città che disturbano i collegamenti non solo tra operatore e drone, ma anche quelli fra i singoli velivoli. Uno schema a sciame, quello seguito dal Cremlino, che prende il nome di sistema Mesh. Ogni vettore funge da nodo di comunicazione con gli altri: se un collegamento viene disturbato, lo sciame si riorganizza, grazie a un algoritmo che sposta il ruolo di guida su un altro velivolo. Ed è proprio in questo punto della catena che Kiev vuole colpire: interrompere le frequenze tra i singoli droni, inibendone le attività, grazie a onde elettromagnetiche che proteggono la città, come se fosse in una bolla.