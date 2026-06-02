Notte di terrore in Ucraina

Kiev bombardata, crolla un edificio: almeno 17 morti

Mosca ha lanciato 656 droni e 73 missili su Kiev, la città centrale di Dnipro e le città orientali di Poltava, Kharkiv e Zaporizhzhia. "Sono in tutto 38 i siti colpiti"

di Simone Cerrano
02 Giu 2026 - 13:13
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Una pioggia di fuoco, che ha provocato devastazione e morte. Nella notte la Russia ha compiuto un massiccio attacco contro l’Ucraina. Mosca ha lanciato 656 droni e 73 missili su Kiev, la città centrale di Dnipro e le città orientali di Poltava, Kharkiv e Zaporizhzhia.  Sono in tutto 38 i siti colpiti. Almeno 13 le vittime, tra cui un bambino,  e oltre 100 i feriti. Le prime esplosioni si sono sentite nella capitale intorno all’1.30. Poi un’altra serie di boati alle 2, alle 4 e poco dopo le 7 del mattino. 

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