Kiev bombardata, crolla un edificio: almeno 17 morti

Una pioggia di fuoco, che ha provocato devastazione e morte. Nella notte la Russia ha compiuto un massiccio attacco contro l’Ucraina. Mosca ha lanciato 656 droni e 73 missili su Kiev, la città centrale di Dnipro e le città orientali di Poltava, Kharkiv e Zaporizhzhia. Sono in tutto 38 i siti colpiti. Almeno 13 le vittime, tra cui un bambino, e oltre 100 i feriti. Le prime esplosioni si sono sentite nella capitale intorno all’1.30. Poi un’altra serie di boati alle 2, alle 4 e poco dopo le 7 del mattino.