Kharg Island, il nodo del petrolio iraniano nel mirino di Washington
Secondo indiscrezioni, l'amministrazione Trump avrebbe valutato il sequestro del terminal da cui passa quasi tutto l'export di greggio di Teherandi Eliano Rossi
Al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran c’è Kharg Island, snodo da cui parte circa il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane. Secondo quanto riportato da Axios, l’amministrazione di Donald Trump avrebbe discusso l’ipotesi di sequestrare l’isola, considerata un punto strategico decisivo. Un’eventuale azione militare rischierebbe però di destabilizzare l’intero mercato energetico mondiale.