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Kharg Island, il cuore del petrolio iraniano finito nel mirino di Trump

L'atollo è il nodo da cui passa la gran parte delle esportazioni di greggio dell'Iran: un'infrastruttura strategica per l'economia del Paese"

14 Mar 2026 - 07:23
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L’isola di Kharg, situata a circa 25 chilometri dalla costa iraniana nel Golfo Persico, ospita il più importante terminal petrolifero del Paese. Da qui parte fino alla maggioranza del greggio esportato da Teheran verso i mercati internazionali, grazie a grandi impianti di stoccaggio e moli per le petroliere. Proprio per questo il sito è considerato uno degli obiettivi più sensibili in caso di escalation militare nella regione, come dimostra il video diffuso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che mostrerebbe attacchi sull’isola.

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