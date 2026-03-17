Kenya, scoperte capsule e siringhe piene di formiche da contrabbando: arrestati due uomini

Un tribunale del Kenya ha incriminato due uomini per traffico illegale di fauna selvatica, dopo che uno di loro, un cittadino cinese, era stato arrestato la settimana scorsa all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi con oltre 2mila formiche vive. Zhang Kequn, 27 anni, è stato arrestato martedì scorso mentre tentava di lasciare il Paese, secondo quanto risulta dai documenti del tribunale. Lunedì i pubblici ministeri hanno incriminato una seconda persona accusandola di fornire formiche vive a trafficanti stranieri. I due si sono dichiarati non colpevoli delle accuse davanti al magistrato capo, Irene Gichobi. Il tribunale ha ordinato la custodia cautelare per entrambi gli uomini, in attesa di ulteriori indicazioni sul caso. Gli appassionati di formiche pagano ingenti somme per mantenere colonie in grandi contenitori trasparenti noti come formicai, che offrono una finestra sulle complesse strutture sociali e sui comportamenti della specie.