Kenya, incendio a Watamu: distrutto il residence Fortamu

Un grosso incendio ha devastato Watamu, in Kenya, distruggendo uno dei residence iconici della località balneare, Fortamu. Diverse abitazioni e attività presenti nella zona sono andati persi. Non sono state ancora rese note le cause del rogo ma, secondo le prime indiscrezioni, il fuoco sarebbe divampato intorno all'una della notte tra domenica e lunedì da una delle "kibanda", i chiringuito presenti sulla spiaggia. Al momento non sembrano essere state segnalate vittime in quanto nel territorio, ancora in bassa stagione, non erano presenti grandi quantità di persone.