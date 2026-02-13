Kennedy Jr: "Non ho paura dei germi, una volta sniffavo cocaina dalle tavolette dei bagni"

Il segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. ha dichiarato che la chiave dei suoi 43 anni di sobrietà è stata la partecipazione quotidiana a incontri di recupero anche durante il periodo del Covid. "Non ho paura dei germi, una volta sniffavo cocaina dalle tavolette dei gabinetti", ha detto scherzosamente durante un'apparizione nel podcast del comico Theo Von "This Past Weekend", affrontando il tema dei suoi decenni di recupero dall'abuso di alcol e sostanze, che includevano cocaina ed eroina.