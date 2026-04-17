Katy Perry sotto inchiesta in Australia: accuse di molestie dall'attrice Ruby Rose
La cantante respinge tutto e parla di menzogne, ma la polizia australiana avrebbe avviato accertamentidi Marta Alessandra Vittadini
Dalle luci del Coachella alle ombre di un'indagine per presunta aggressione sessuale: Katy Perry finisce al centro delle accuse lanciate da Ruby Rose, che sostiene di aver subito molestie nel 2010 in un locale di Melbourne. La popstar nega con decisione, definendo le dichiarazioni "false e pericolose", mentre in Australia proseguono gli accertamenti su una vicenda che scuote il mondo dello spettacolo.