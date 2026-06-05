Kate Middleton in visita a un ospedale oncologico: abbracci commossi con i pazienti

Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Nhs Foundation Trust di Manchester, con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la Principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell’importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una (ex) paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro.