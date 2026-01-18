Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
AUTO E CASE SEPOLTE

Kamchatka, due morti per la forte nevicata

Secondo il Servizio Neteorologico Nazionale si sono accumulati fino a 4 metri di coltre bianca"

18 Gen 2026 - 10:21
01:02 
kamchatka
maltempo