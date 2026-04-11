Kamala Harris imita Donald Trump in versione "boss mafioso"

L'ex vicepresidente americana Kamala Harris si è lanciata in un'insolita imitazione di Donald Trump in versione boss mafioso, scatenando le critiche da parte dei suoi sostenitori Maga e le reazioni degli utenti sui social. Intervenendo alla convention annuale del National Action Network a New York l'ex vice presidente ha improvvisato un ipotetico discorso del tycoon sulla sua politica estera. "Lui parla come un boss mafioso: 'Allora, tu prenditi l'Europa dell'Est, io mi prendo l'emisfero occidentale. Poi tu, laggiù, ti prendi l'Asia, e poi ce la dividiamo e basta", ha detto Harris con un tono di voce a metà tra il tycoon e Marlon Brando ne "Il Padrino".