Johnson racconta: "Putin non volle vedermi, mi dirottò su Lavrov che mi invitò davanti a un camino ardente e mi fece bere un'enorme quantità di vodka. È stato terribile. Sembrava una punizione di una scuola di epoca vittoriana. Non ho ottenuto nulla". La portavoce di Lavrov, Maria Zakarova, ha smentito la ricostruzione, accusando Johnson di essersi ubriacato di sua spontanea volontà, ma non sarebbe la prima volta che la vodka accompagna i tavoli della diplomazia russa.