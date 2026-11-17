Chi avrebbe mai detto che dietro l'incontro datato 2017 tra l'allora ministro degli Esteri inglese Boris Johnson e il suo omologo russo Sergej Lavrov ci fossero fiumi di vodka? È quanto ha raccontato a nove anni di distanza lo stesso ex premier britannico, intervistato dall'ex primo ministro colombiano Ivan Duque. Obiettivo del viaggio: normalizzare i rapporti con la Russia, già allora ridotti ai minimi termini.
Johnson racconta: "Putin non volle vedermi, mi dirottò su Lavrov che mi invitò davanti a un camino ardente e mi fece bere un'enorme quantità di vodka. È stato terribile. Sembrava una punizione di una scuola di epoca vittoriana. Non ho ottenuto nulla". La portavoce di Lavrov, Maria Zakarova, ha smentito la ricostruzione, accusando Johnson di essersi ubriacato di sua spontanea volontà, ma non sarebbe la prima volta che la vodka accompagna i tavoli della diplomazia russa.