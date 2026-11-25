John Travolta a Torino per la presentazione del nuovo"film: "Tanti dei miei personaggi sono italiani, con questo vedrete il mio lato più oscuro"
L'intervista al celebre attore che torna nelle sale dal 3 dicembre nelle vesti del criminale italo-americano Johnny Roselli in "Novembre 1963 - L'assassinio di J.F. Kennedy"di Michelangelo Iuliano
I mille passi di danza e i mille volti del cinema di John Travolta. Dopo tanti leggendari danzatori - Tony Manero della "Febbre del sabato sera", Danny Zuko di "Grease" e Vincent Vega di "Pulp Fiction", oggi John Travolta affronta un nuovo ruolo, decisamente meno ballerino. L'attore torna sul grande schermo nelle oscure vesti del criminale italo-americano Johnny Roselli in "Novembre 1963 - l'assassinio di J.F. Kennedy", lungometraggio presentato al Torino film festival che ripercorre la pista mafiosa dietro l'omicidio del presidente americano.