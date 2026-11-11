new york

JLo a sorpresa sul palco

Jennifer Lopez ha fatto irruzione al Bilt Town Square presso il Met di New York, lasciando di stucco i presenti con un'esibizione in cui ha presentato in anteprima la sua nuovissima canzone, "Proof of Love"

11 Nov 2026 - 12:12
00:26 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo