Milei in versione showman canta per Israele

Nuovo "colpo di testa" di Javier Milei. Il presidente dell'Argentina si trova in questi giorni a Gerusalemme per partecipare alle celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza di Israele. Proprio durante le prove della cerimonia, "El Loco" ha rubato la scena intonando "Libre", brano che aveva già cantato durante la sua campagna presidenziale. La canzone è stata pubblicata nel 1972 dal cantante spagnolo Nino Bravo.