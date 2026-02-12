James Van Der Beek, il video-testamento per i 48 anni: "Cosa mi ha insegnato il cancro"

"Ho dovuto guardare in faccia la mia mortalità. Mi sono chiesto: se fossi da solo, in un appartamento, con il cancro e mi chiedessi chi sono? Mi sono risposto che sarei degno di amore semplicemente perché esisto. E lo siete anche voi". Queste alcune delle riflessioni affidate ai social da James Van Der Beek in un video pubblicato l'8 marzo 2025. Dalle sua parole emerge amarezza e dispiacere per esser stato lontano dalla famiglia, alla quale non ha più potuto dare supporto. "Ero lontano per le cure, vivevo in un appartamento da solo e quindi non potevo più essere un marito che aiutava la moglie, un padre che andava a prendere i suoi figli a scuola, li metteva a letto ed era lì per loro". Infine, nel momento più difficile, l’attore aveva raccontato il suo rapporto con la fede. “Mi sono reso conto che sono degno dell’amore di Dio semplicemente perché esisto. E se sono degno dell’amore di Dio, non dovrei essere degno anche del mio? - aveva spiegato -. Non pretendo di sapere cosa sia Dio o di spiegarlo. I miei tentativi di connettermi con Dio sono un processo continuo, un mistero che si svela costantemente per me. Ma se non credi alla parola Dio e non riesci ad aggrapparti a essa, puoi semplicemente far affidamento sulla tua mente e ripeterti 'Sono degno d'amore perché esisto' e lo siete anche voi".