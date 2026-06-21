Italia-Usa, l'interscambio tra i due Paesi vale 105mld di euro all'anno

Le tensioni politiche tra Washington e Roma accendono i timori del Governo italiano su possibili ritorsioni economiche da parte degli Stati Uniti. L'interscambio totale, tra Italia e Usa, vale 105 miliardi di euro all'anno. In cima alle preoccupazioni c'è il gas, negli ultimi anni gli Stati Uniti sono diventati il primo fornitore i gnl per l'Italia con una quota che ha raggiunto circa il 45% delle importazioni via nave.