Italia-Spagna, il ministro Urso commenta i dati positivi delle relazioni con Madrid: "Roma sempre più competitiva"

Nella residenza dell'ambasciatore spagnolo a Roma, la terza edizione del Barometro degli investimenti spagnoli in Italia. I dati in positivo: 18 miliardi di euro, uno stock di investimenti che ha generato 80mila posti di lavoro, guardando anche alle tecnologie green, quel mix energetico per affrontare questi tempi difficili. Le telecomunicazioni, i servizi finanziari, le assicurazioni, le infrastrutture: queste le aree di interesse spagnole nell'ambito delle relazioni di grande amicizia che uniscono Roma e Madrid. "L'Italia è sempre più competitiva, sia per quanto riguarda la crescita da record delle nostre esportazioni, sia anche per la crescita significativa degli investimenti stranieri nel nostro Paese", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.