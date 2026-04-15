Stop di Roma al rinnovo automatico del protocollo militare con Israele

L’Italia blocca il rinnovo quinquennale dell'accordo sulla cooperazione militare con Israele, attivo dal 2016 e nato sotto il governo di Silvio Berlusconi. L'intesa regolava addestramento, tecnologia e forniture militari, ma i conflitti recenti e la guerra a Gaza hanno portato allo stop, accolto positivamente anche da Masoud Pezeshkian.