Italia e Danimarca insieme per dire "no" all'immigrazione incontrollata

Italia e Danimarca, ancora una volta insieme sul fronte migranti: "no a un'immigrazione incontrollata", dicono Giorgia Meloni e Mette Frederiksen con un messaggio congiunto all’Europa. "Cari tutti", esordiscono le due premier - le uniche capi di governo donne tra i 27, sottolineano -: "Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l’Europa. Nessuno può negarne gli impatti negativi sulle nostre società". E chiedono all'Unione politiche più rigorose, tornando a suggerire la realizzazione di centri di rimpatrio per i migranti in Paesi terzi.

