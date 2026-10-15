SCATTA l'EMERGENZA

Istanbul trasformata in un fiume: tre morti per il maltempo

Alcuni quartieri della città sono stati anche colpiti da frane.

di Elia Milani
15 Ott 2026 - 18:58
01:33 
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Il governatore ha invitato i residenti a non uscire di casa se non strettamente necessario. La municipalità ha chiuso le scuole 

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