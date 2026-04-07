Istanbul, le immagini dell'assalto al consolato d'Israele

Due dei tre assalitori che hanno aperto il fuoco davanti all'edificio del consolato israeliano nel distretto Besiktas di Istanbul sono stati uccisi. Il terzo è stato catturato dopo essere rimasto ferito. I tre indossavano abiti mimetici ed erano armati di fucili di grosso calibro. Nella sparatoria con la polizia, che è durata circa dieci minuti, sarebbero rimasti feriti anche due agenti. Il consolato israeliano era chiuso da tempo e davanti all'edificio erano presenti solo poliziotti a scopo di protezione. Il ministro della Giustizia turco, Akn Gurlek, ha annunciato l'avvio di un'indagine.