Israele, viaggio tra i coloni pacifici di Efrat
Avidan Freedman è un rabbino americano canadese. Vive a Eifrat, un insediamento israeliano vicino a Betlemme. Si definisce sionista ma, pur essendo lui stesso un colono, si batte contro la violenza che sta dilagando in Cisgiordania contro i palestinesidi Paola Nurnberg
“Efrat era un esempio di convivenza pacifica almeno fino a poco tempo fa, perché abbiamo cominciato ad assistere a episodi violenti che per noi sono di terrorismo, tanto che i bambini palestinesi non osano più uscire di casa”.