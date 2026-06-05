IL REPORTAGE

Israele, viaggio tra i coloni pacifici di Efrat

Avidan Freedman è un rabbino americano canadese. Vive a Eifrat, un insediamento israeliano vicino a Betlemme. Si definisce sionista ma, pur essendo lui stesso un colono, si batte contro la violenza che sta dilagando in Cisgiordania contro i palestinesi

di Paola Nurnberg
05 Giu 2026 - 21:30
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“Efrat era un esempio di convivenza pacifica almeno fino a poco tempo fa, perché abbiamo cominciato ad assistere a episodi violenti che per noi sono di terrorismo, tanto che i bambini palestinesi non osano più uscire di casa”. 
 

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