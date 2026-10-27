Israele, si vota per rinnovare la Knesset
I seggi chiuderanno alle 22 ore locali, le 21 in Italia. Subito dopo, le principali emittenti televisive israeliane cominceranno a diffondere i primi exit poll
Urne aperte in Israele per l'elezione dei 120 membri della ventiseiesima Knesset, il Parlamento monocamerale di Israele. I seggi sono aperti dalle 7 ore locali (le 6 in Italia). Chiamati al voto circa 7,3 milioni di aventi diritto. I seggi chiuderanno alle 22 ore locali, le 21 in Italia. Subito dopo, i primi exit poll.
Gli ultimi sondaggi pubblicati prima dell'apertura dei seggi indicano un testa a testa tra lo schieramento del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha dominato la scena politica di Israele negli ultimi tre decenni, e il blocco dell'opposizione guidato dall'ex capo di stato maggiore delle Forze di Difesa israeliane Gadi Eisenkot, presidente del partito Yashar.