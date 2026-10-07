Israele si ferma per ricordare il 7 ottobre. Nel terzo anniversario del peggior massacro di ebrei dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati numerosi i momenti di raccoglimento e commozione, soprattutto nei kibbutz attaccati vicino a Gaza. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29 del mattino, il minuto esatto in cui, tre anni fa, Hamas lanciò l’operazione Diluvio Al Aqsa uccidendo in poche ore quasi 1200 persone (in maggioranza civili) e rapendo 251 tra uomini, donne e bambini trascinati dentro Gaza e diventati ostaggi.