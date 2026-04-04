Israele, schegge di missili colpiscono Bnei Brak

In Israele nelle ultime ore le sirene hanno risuonato a lungo a causa di diversi missili caduti nella parte centrale e meridionale del Paese che, secondo quanto riferito, non hanno causato vittime. La notizia è riportata dal Jerusalem Post nella sua edizione online. Secondo la polizia israeliana, schegge di missili sono cadute in un'area industriale nella regione del Negev. Folla in strada invece nella città di Bnei Brak, città situata a est di Tel Aviv, a cui si riferiscono le immagini video e dove un uomo è rimasto leggermente ferito dalle schegge di un missile. Frammenti di un missile iraniano, probabilmente a grappolo, sono caduti anche nelle cittadine di Petah Tikva e Rosh HaAyin.