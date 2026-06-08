medio oriente

Israele risponde ai missili iraniani, poi arriva lo stop di Trump

Colpite diverse città iraniane e l'area dell'aeroporto di Shiraz dopo il lancio di 30 missili sul nord di Israele

di Elia Milani
08 Giu 2026 - 18:38
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Dopo il lancio di decine di missili iraniani contro il nord dello Stato ebraico, l'aviazione israeliana ha colpito diversi obiettivi nei pressi di Teheran, Tabriz, Isfahan e nell'area dell'aeroporto di Shiraz. L'intervento del presidente americano Donald Trump, che ha invitato le parti a fermare immediatamente le ostilità, sembra aver favorito una temporanea sospensione delle operazioni militari, ma la tregua resta incerta. A complicare il quadro anche le minacce dei ribelli Houthi, che hanno dichiarato le navi legate a Israele obiettivi nel Mar Rosso.

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