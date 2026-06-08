Israele risponde ai missili iraniani, poi arriva lo stop di Trump

Dopo il lancio di decine di missili iraniani contro il nord dello Stato ebraico, l'aviazione israeliana ha colpito diversi obiettivi nei pressi di Teheran, Tabriz, Isfahan e nell'area dell'aeroporto di Shiraz. L'intervento del presidente americano Donald Trump, che ha invitato le parti a fermare immediatamente le ostilità, sembra aver favorito una temporanea sospensione delle operazioni militari, ma la tregua resta incerta. A complicare il quadro anche le minacce dei ribelli Houthi, che hanno dichiarato le navi legate a Israele obiettivi nel Mar Rosso.