Missili su Israele, la popolazione di Tel Aviv si rifugia nei parcheggi sotterranei

A Tel Aviv i parcheggi sotterranei si sono trasformati in rifugi improvvisati mentre le sirene d’allarme risuonano senza sosta. Famiglie, lavoratori stranieri e persone sole vi trovano riparo anche con i propri animali domestici. Volontari distribuiscono bevande e cibo, mentre artisti di strada intrattengono i bambini per alleviare la tensione. Alcuni residenti, nelle notti più difficili, dormono qui in tende e materassi.