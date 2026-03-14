Israele prepara il raid in Libano

Carri armati e mezzi blindati israeliani vengono trasportati nel nord di Israele. È un via vai continuo che punta a rinforzare le truppe in vista dell’invasione del sud del Libano, che sembra ormai solo questione di giorni. “Siamo pronti a fare lì quello che abbiamo fatto a Gaza” ha detto un funzionario dello Stato ebraico. A essere distrutti questa volta saranno gli edifici usati dagli Hezbollah per nascondere le armi e attaccare Israele.