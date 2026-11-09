Israele, ore calde per un nuovo governo: Eisenkot apre le porte anche a Netanyahu

Il futuro politico di Israele è legato a Gadi Eisenkot. Da ieri l’ex generale è al lavoro per far nascere quello che ha definito un governo di emergenza nazionale. Ricevendo l’incarico dal presidente Herzog a Gerusalemme, ha detto che il Paese sta vivendo la peggiore crisi politica dalla sua nascita e ha lasciato aperta la porta a tutti i partiti, compreso il Likud di Netanyahu. Le trattative sono in corso. Oltre a un governo di minoranza sostenuto dai partiti arabi ci sono altri due scenari all’orizzonte: una coalizione con gli ebrei ultraortodossi o un esecutivo di larghe intese con Netanyahu. Intanto in questi giorni nella striscia si sono abbattute piogge torrenziali: 5 palestinesi, 4 di loro erano bambini, sono morti dopo il crollo di un argine di sabbia su una tendopoli a Deir el-Balah.