Nel giorno delle elezioni

Israele, Netanyahu posta video da Cisgiordania: "O destra o Palestina"

Il premier ribadisce il suo slogan nel giorno delle elezioni

27 Ott 2026 - 11:53
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In un video girato nell'insediamento di Peduel, in Cisgiordania, e diffuso nel giorno delle elezioni, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito il suo slogan elettorale, secondo cui "la vera questione di queste elezioni è: o la destra o la Palestina".  Vantandosi di aver "combattuto contro tre presidenti statunitensi" per impedire la creazione di uno Stato palestinese, Netanyahu ha affermato che i suoi principali rivali - Gadi Eisenkot, Yair Golan e Avigdor Lieberman - avrebbero bisogno del sostegno di "Mansour Abbas e dei partiti arabi nella loro coalizione" e ha ricordato che Yair Golan sostiene la necessità di creare uno Stato palestinese, mentre Lieberman, a detta del premier israeliano, ha dichiarato che bisognerebbe consentire l'ingresso dell'esercito giordano nel territorio.

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