Israele, Netanyahu posta video da Cisgiordania: "O destra o Palestina"

In un video girato nell'insediamento di Peduel, in Cisgiordania, e diffuso nel giorno delle elezioni, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito il suo slogan elettorale, secondo cui "la vera questione di queste elezioni è: o la destra o la Palestina". Vantandosi di aver "combattuto contro tre presidenti statunitensi" per impedire la creazione di uno Stato palestinese, Netanyahu ha affermato che i suoi principali rivali - Gadi Eisenkot, Yair Golan e Avigdor Lieberman - avrebbero bisogno del sostegno di "Mansour Abbas e dei partiti arabi nella loro coalizione" e ha ricordato che Yair Golan sostiene la necessità di creare uno Stato palestinese, mentre Lieberman, a detta del premier israeliano, ha dichiarato che bisognerebbe consentire l'ingresso dell'esercito giordano nel territorio.